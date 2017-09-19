اعلن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان ان بلاده ستناقش تشكيل مجموعة اتصال بشأن سورية، مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن بعد غد الخميس.

وتأتي التصريحات الفرنسية بعد تعهدات أميركية وروسية، بتهيئة الظروف اللازمة لدفع مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي (2254) المتعلق بوقف اطلاق النار والتوصل الى تسوية سياسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان ان ذلك جاء خلال مباحثات اجراها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مساء امس الأول على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق اليوم بحضور اكثر من 90 رئيس دولة وحكومة.

وأضافت ان الطرفين أكدا خلال اللقاء التزامهما «بوقف العمليات العسكرية في سورية والحد من العنف».

وأكد الوزيران، التزام بلديهما بتجنب وقوع نزاعات أثناء تنفيذ عمليات عسكرية في سورية.

وقال ناورت في بيان إن «الطرفين جددا التزامهما بتجنب وقوع نزاعات أثناء العمليات العسكرية في سورية، وتخفيف التوتر، وتهيئة الظروف لتحريك عملية جنيف وفقا لقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي».