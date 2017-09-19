انسحبت قوات التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، من قاعدة الزكف الواقعة في البادية السورية القريبة من الحدود مع الأردن إلى منطقة التنف الحدودية وذلك بموجب اتفاقها مع روسيا.

وأكد ناشطون، بحسب ما نقلت عنهم شبكة «شام»، أن قوات التحالف انسحبت ومعها جميع الفصائل المدعومة من قبلها إلى منطقة التنف، حيث قالت مصادر إن الاتفاق الذي تم بين الروس والأميركان ينص على أن معسكر الزكف يقع ضمن الحدود التي تسيطر عليها روسيا، وهي تبعد عن منطقة التنف التي تخضع لسيطرة التحالف حوالي 14 كم.

وكان التحالف الدولي قد أنشأ قاعدة الزكف في يونيو العام الحالي، وتقع على بعد 70 كيلومترا من الحدود السورية - العراقية - الأردنية، وكانت الولايات المتحدة أوضحت أن قاعدة الزكف أنشئت لهدفين، الأول هو إقفال الطريق أمام حزب الله اللبناني وقوات النظام، أما الهدف الثاني فهو السيطرة الأميركية على مدينة البوكمال الاستراتيجية، والتي تقع على بعد مئتي كم من التنف، وعلى ما يبدو أن أميركا فشلت في الهدفين، وربما اختارت طريقة أضمن وهي حليفها الرئيسي قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي يبدو أنها ستسيطر على البوكمال والميادين والحدود السورية - العراقية.

وكان الجيش البريطاني أصدر أوامره لجنوده المتواجدين في منطقتي الزكف والتنف في البادية السورية بالانسحاب فورا، وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أنه في نهاية يونيو عودة 20 جنديا إلى بلادهم.