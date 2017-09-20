اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ «باتريوت»، طائرة بدون طيار ايرانية، قال إنها اقتربت من أجواء، مرتفعات الجولان السورية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وقال أفيخاي ادرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب: «تم اعتراض طائرة بدون طيار اقتربت من حدود مرتفعات الجولان بصاروخ باتريوت». وأضاف أدرعي: «تم رصد طائرة دون طيار من انتاج إيراني وبتفعيل من حزب الله، أقلعت من مطار دمشق الدولي، وقامت بمهمة استطلاع في منطقة الحدود».

وأضاف: «خلال مهمة الاستطلاع دخلت الى المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان دون الدخول بأي شكل إلى الاجواء الاسرائيلية، وتم استدعاء مقاتلات دون استخدام السلاح، لانه تقرر اعتراضها بواسطة صاروخ باتريوت واحد، الذي أصاب وأسقط الطائرة، حسب تقديرنا سقطت الطائرة في منقطة أحمدية القنيطرة».

وحذر ادرعي من ان الجيش الإسرائيلي «لن يسمح بأي شكل من الأشكال بخرق واقتراب عناصر إرهابية إيرانية أو حزب الله أو ميليشيات شيعية أو متطرفة الى منطقة الحدود في الجولان، وسيتحرك في مواجهة أي تحرك لمثل هذه العناصر بشكل قاطع وواضح ولن نسمح باقترابها من الحدود».