أرسلت الولايات المتحدة 200 شاحنة جديدة محملة بالعتاد العسكري إلى الميليشيات الكردية التي تسيطر على قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في اطار دعمها لحلفائها الاكراد في الحرب على تنظيم «داعش» في سورية، وهو ما سيثير بالتأكيد حفيظة تركيا التي تعتبر مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

ونقلت «الأناضول» عن مصادر في محافظة الحسكة: وصلت 100 شاحنة من المعدات العسكرية إلى مناطق سيطرة تنظيم «ب ي د» في المحافظة، في 11 الجاري، قادمة من معبر «سيمالكا» العراقي.

بينما وصلت نحو 100 أخرى إلى مناطق سيطرة التنظيم ذاته شمالي محافظة دير الزور اول من امس إثر مرورها من المعبر ذاته.

وقالت «الأناضول» انها تمكنت من تصوير بعض الآليات العسكرية والمعدات اللوجستية التي كانت على متن الشاحنات، وشملت: عربات عسكرية مدرعة مضادة للألغام، وسيارات دفع رباعي مخصصة للاستخدام العسكري، وخزانات وقود، وصناديق ذخيرة.