انشق لواء أسامة بن زيد في الجبهة الجنوبية عن الفرقة 46 وانضم الى تنظيم (داعش) في محافظة درعا جنوب سورية.

وقال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «لواء أسامة بن زيد انشق عن الفرقة 46 مشاة وانضم الى جيش خالد» المبايع للتنظيم.

وأكد القائد العسكري أن «الملازم أول محمود الحلاق قائد اللواء سحب السلاح الفردي من اللواء ومن ثم انشق مع عناصره وانضم الى جيش خالد، وأنه لم يتمكن من سحب اي نوع من الأسلحة المتوسطة والثقيلة التابعة للفرقة».

وكشف القائد العسكري ان «الملازم الحلاق هو ضابط منشق عن جيش النظام وتسلم منذ حوالي 7 أشهر قيادة لواء أسامة زيد وكان مسؤولا عن منطقة مثلث الموت التي تقع شمال غرب محافظة درعا وحدودها مع محافظتي القنيطرة وريف دمشق وحماية المنطقة وتحضير الكمائن لقوات النظام بالإضافة لتكثيف العمل العسكري في المنطقة للقبض على خلايا النظام العاملة على زرع العبوات الناسفة التي استهدفت عددا من عناصر وقادة الجيش الحر».