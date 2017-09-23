أعلنت الشرطة التركية امس، عن اغتيال الناشطة الحقوقية السورية والمعارضة للنظام د. عروبة بركات، وابنتها الصحافية حلا، مساء أمس الأول، في إسطنبول على يد مجهولين.

وقالت مصادر في الشرطة التركية، إنه تم العثور على بركات وابنتها حلا بركات مقتولتين في منزلهما بمنطقة (اسكودار) على الطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وذكرت المصادر أن القتلة استخدموا السلاح الأبيض في جريمتهم ثم سكبوا سوائل تنظيف على عروبة وابنتها لإخفاء آثار الجريمة.

يذكر أن الدكتورة عروبة ناشطة حقوقية ومعارضة للنظام منذ ثمانينيات القرن الماضي أما ابنتها فتعمل صحافية في القسم الإنجليزي بصحيفة (الأورينت نت) الالكترونية.