شارك سوريون امس في المرحلة الأولى من انتخابات نظمتها الإدارة الذاتية الكردية للمرة الأولى منذ إعلان النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتها في شمال سورية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل بدأت باختيار لجان محلية امس وتنتهي في يناير العام 2018 بانتخاب مجلس تشريعي لروج افا، أي غرب كردستان.

وفتحت مراكز الاقتراع في مدن وبلدات روج أفا عند الساعة الثامنة صباح امس وأقفلت الساعة الثامنة مساء.

وقال الرئيس المشترك لمكتب الإعلام في الإدارة الذاتية دلخواز خليل عصر امس «هناك مشاركة عالية جدا»، من دون ان يحدد النسبة.

وفي المرحلة الأولى من الانتخابات، سيتم انتخاب الرئاسات المشتركة (كل رئاسة تضم رجلا وامرأة) لما يطلق عليه «الكومونات»، اي اللجان المحلية للأحياء والحارات.

وبلغ عدد المرشحين، وفق خليل، «12085 مرشحا» تنافسوا على «3682 من الكومونات» اي اللجان المحلية.