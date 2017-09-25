قال اتحاد العشائر العربية والتركمانية في سورية، إنهم لن يسمحوا بقيام دويلة كردية في شمال وشرق البلاد.

وأشار البيان، الصادر عن الاتحاد أمس، إلى أن البعض يخطط لتأسيس دويلة كردية، في محافظات الرقة، والحسكة (شمال شرق) ودير الزور (شرق)، تحت ذرائع مكافحة الإرهاب.

وتابع أنهم لن يتخلوا عن أرض أجدادهم، أمام تمدد حزب العمال الكردستاني «بي كا كا»، في سورية عبر حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني «ب ي د» أو تنظيم «داعش».

وطالب اتحاد العشائر، تركيا بالتدخل لمنع مسلحي «ب ي د» من التقدم أكثر، ولتحرير قراهم من احتلالها. وأضاف أنهم مستعدون لوضع أبنائهم في الجيش السوري الحر، تحت إمرة تركيا، من أجل تحرير مناطقهم منهم.