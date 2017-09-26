حملت روسيا واشنطن مسؤولية مقتل أحد كبار ضباطها في معارك دير الزور.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله إن «السياسة ذات الوجهين» التي تنتهجها الولايات المتحدة هي السبب في مقتل الجنرال الروسيaz فاليري أسابوف في سورية.

وأضافت الوكالة أنه قال للصحافيين: «مقتل القائد الروسي هو الثمن.. الثمن الدامي للسياسة الأميركية ذات الوجهين في سورية».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن الجنرال قتل في قصف قرب دير الزور.

في غضون ذلك، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مسألة إقامة مناطق خفض التوتر في سورية والأوضاع في المنطقة.