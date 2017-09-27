قال المجلس المحلي لمدينة الرقة، التابع للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إنهم لن يحضروا المؤتمر الذي دعت له الولايات المتحدة في العاصمة الإيطالية (روما) أمس، لمناقشة «إعادة إعمار» مدينة الرقة التي بات نحو 90% منها تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي تهيمن عليها الميليشيات الكردية.

وقال رئيس المجلس سعد شويش للأناضول، إن «مشاركتنا تعتبر بمنزلة الاعتراف بحزب الاتحاد الديموقراطي (ب ي د)» الذي يعتبر الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني «بي كا كا».

واعتبر شويش أن «أميركا حاولت المناورة في دعوتها لهذا المؤتمر، إذ تركز على إدارة مدينة الرقة فحسب، دون أريافها التي يسيطر (ب ي د) على معظمها».

وشدد على أن «تقسيم محافظة الرقة، وفق المسعى الأميركي، لن ينجح طالما أن في المدينة أبناء يدافعون عنها».

وأكد المسؤول في المعارضة السورية أن «أغلب أبناء المحافظة متفقون على قتال تنظيم (ب ي د)».