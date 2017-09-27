أكدت وسائل إعلام روسية محلية، أن مقتل اللواء الروسي وكبير المستشارين العسكريين الروس في سورية قد يكون بسبب خيانة وتسريب معلومات، دون نفي أو تأكيد من قبل وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت إذاعة «غوفوريت موسكفا» (موسكو تتحدث) الروسية، عن مصدر سوري، أن مقتل اللواء الروسي فاليري أوسابوف في سورية قد يكون ناتجا عن خيانة، دون توضيح من هو الخائن.

بدورها، نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أن النتائج الأولية للتحقيقات في مقتل أوسابوف، في مدينة دير الزور، تشير إلى تسريب معلومات إلى تنظيم «داعش» بشأن إحداثيات مكان تواجده.

وأضافت نقلا عن المصدر قوله «إن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث».

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مقتل الجنرال أوسابوف، واثنين من مرافقيه ومترجمه الأحد الماضي اثر تعرضه لإصابة قاتلة، جراء انفجار قذيفة أطلقها عناصر تنظيم داعش على مركز قيادة تابع للنظام، في دير الزور.