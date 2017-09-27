اعلنت فصائل الجيش السوري الحر العاملة في منطقة ريف حلب الشمالي عن توحدها في جسم عسكري واحد تحت قيادة واحدة مشتركة ومجلس قيادة موحد تشمل 26 فصيلا عسكريا.

وعينت الفصائل، وفق بيان نقلته شبكة «شام» الاخبارية، فهيم عيسى رئيسا للمجلس وابراهيم الهادي النجار نائبا لرئيس المجلس والملازم اول وائل الموسى قائدا عسكريا.

واكد البيان ان هذه الخطوة تأتي نظرا لحساسية المرحلة الراهنة والحاجة الى وحدة الكلمة ورص الصفوف.

واضاف ان هذه العملية تعتبر اولى الخطوات في سبيل الاندماج الكامل ونواة لمؤسسة عسكرية تجمع فصائل الثورة في جيش وطني موحد يطمح له الشعب السوري وتحت مظلة وزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة في الحكومة المؤقتة المعارضة.