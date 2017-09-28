أعلن الجيش الإسرائيلي أمس عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 جنود خلال تدريب، كانوا يجرونه الليلة قبل الماضية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وأضاف الجيش في تصريح نقلته وكالة الأناضول: ان الحادث نتج عن انقلاب «مدفع ذاتي الحركة خلال التدريب».
وأشار إلى أن الجنود الجرحى نقلوا برا وجوا الى المستشفيات لتلقي العلاج.
وذكر الجيش أن قائد القوات البرية الإسرائيلية كوبي براك، «شكل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث».
ويجري الجيش الإسرائيلي تدريبات واسعة منذ عدة أسابيع في مرتفعات الجولان السورية التي احتلها عام 1967.