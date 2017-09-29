انتخب مجلس الشعب السوري امس حمودة صباغ رئيسا جديدا له، وهو أول سوري مسيحي يشغل هذا المنصب منذ نهاية الاربعينيات.



وفاز صباغ بأكثرية 193 صوتا من إجمالي 252 نائبا يشكلون أعضاء البرلمان.

ويحمل صباغ (58 عاما) المنتخب نائبا عن محافظة الحسكة إجازة في الحقوق، وينتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم.



وذكرت صحيفة «الوطن» ان صباغ مسيحي سرياني ويشغل منصب رئيس مكتب الفلاحين في القيادة القطرية. وانتخب لعضوية مجلس الشعب للمرة الأولى في العام 2012.



ويعد صباغ أول مسيحي ينتخب لهذا المنصب الرفيع بعد فارس الخوري الذي انتخب رئيسا لولايتين خلال الانتداب الفرنسي (1920 ـ 1946) ولولاية ثالثة بعد الاستقلال (1946) انتهت في العام 1949.



ويأتي انتخاب صباغ خلفا لرئيسة مجلس الشعب السابقة هدية عباس التي أصدر المجلس بالاجماع في 20 يوليو قرارا بإعفائها من منصبها «نتيجة التصرفات غير الديموقراطية التي تنعكس سلبا على المجلس».



وأجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة في سورية في 13 ابريل، تنافس فيها نحو 3500 مرشح لشغل 250 مقعدا في اقتراع هو الثاني منذ اندلاع النزاع. وفاز حزب البعث وحلفاؤه بغالبية مقاعده.