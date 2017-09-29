اهتمت الدوائر الديبلوماسية في بيروت بمعلومات تشير الى ان حزب الله بدأ عملية تخفيف لمسلحيه المنتشرة في سورية واعادة قسم منها الى لبنان، مع تسجيل عودة اكثر من 1000 مقاتل كدفعة اولى، كما اهتمت هذه الدوائر لمعرفة واقع هذا الانسحاب الاول من نوعه على هذا النطاق وما اذا كانت له علاقة بالتوتر المتصاعد بين اسرائيل وحزب الله ام بترتيبات التسوية في سورية التي تعتبر ايران طرفا رئيسيا فيها مع انتهاء المعارك الكبيرة ومعها انتهاء المهمة الاساسية لحزب الله وتحقيق الهدف الذي من اجله ذهب للقتال في سورية في دعم النظام السوري ومنع اسقاطه، وقد حان الوقت لاراحة عناصره المنهكين واجراء عمليات تبديل واعادة انتشار وتخفيف للتواجد العسكري، بحيث ينحصر في النقاط الاستراتيجية، وحيث لا يكون الجيش السوري جاهزا لتسلمها.