أعلن تنظيم داعش مقتل جندي روسي وأسر اثنين في دير الزور، حسبما ذكرت وكالة «أعماق» الناطقة باسم التنظيم.

وقالت الوكالة في بيان لها أمس إن جنديا روسيا قتل خلال معارك في بلدة الشولا في صحراء دير الزور الغربية.

وأضافت أن المقاتلين أسروا اثنين من القوات الروسية وثالثا من قوات الأسد في البلدة.

وذلك بعد ان شن التنظيم هجوما واسعا على مواقع قوات النظام في بلدتي الشولا وكباجب في صحراء دير الزور الغربية.

وبذلك ترفع فاتورة دعم روسيا لقوات النظام لاسترجاع دير الزور، حيث اعلنت قبل ايام مقتل كبير مستشاريها العسكريين في سورية فاليري أوسابوف في قصف التنظيم لمقر قيادة النظام قرب مدينة دير الزور.

وكشف رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف ان أوسابوف كان يشغل منصبا رفيعا في جيش النظام السوري.

وقال رئيس هيئة الأركان الروسية إن الجنرال القتيل كان رئيسا لأركان القوات الروسية في سورية ثم شغل بعد ذلك منصب قائد الفيلق السوري الخامس للمتطوعين.

ومعروف أن الفيلق الخامس للمتطوعين سلح بأسلحة روسية منذ تشكيله في أواخر العام 2016 وأن مستشارين من الروس عملوا فيه لكن أيا من دمشق أو موسكو لم تعلن من قبل أن قيادة الفيلق روسية.