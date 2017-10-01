أوقفت قوات الأمن التركية، سوريا يشتبه في ضلوعه في جريمة قتـل الناشطة المعارضة «عروبة بركات» وابنتها «حلا» بمدينة إسطنبول.

وقالت مصادر أمنية، إن المشتبه به «أ.ب» أوقف بولاية بورصة بعد تحقيقات دقيقة وشاملة عقب جريمة القتل التي وقعت بمنـطقـة أسـكودار فـي اسـطـنـبول.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموقوف هو من أقارب الضحيتين، وسيحال لاحقا إلى مديرية الأمن العام في إسطنبول لاستكمال التحقيقات.

ويذكر أن الشرطة التركية، عثرت على جثتي المعارضة السورية عروبة بركات (60 عاما) وابنتها الصحافية حلا (22 عاما)، في منزلهما.

وأظهرت التحقيقات الأمنية الأولية أن جريمة القتل تمت باستخدام سكين، واستعمل القاتل مساحيق الغسيل لإخفاء رائحة جثتيهما.