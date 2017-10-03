قال الرئيس بشار الأسد أمس إن مساعدة روسيا لجيشه، مهدت الطريق للبدء في عملية إعمار سورية. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسد اكد خلال لقائه وفدا روسيا كبيرا برئاسة نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف ان «الانتصارات التي يحققها الجيش السوري جاءت بمساعدة الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا».

وجرى خلال اللقاء بحسب «سانا» بحث العلاقات الاستراتيجية بين سورية وروسيا وأهمية تعزيزها من خلال تطوير التعاون التجاري والاقتصادي ولاسيما في مجالات النفط والغاز والفوسفات والنقل والصناعات الدوائية وتطوير الموارد المائية.