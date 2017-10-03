اعترفت وزارة الدفاع الروسية بما أعلنته وسائل إعلام روسية سابقا حول مقتل قائد اللواء الـ 61 للمشاة البحرية بأسطول الشمال الروسي، العقيد فاليري فيديانين في المستشفى في موسكو متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في سورية في نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إن الكولونيل فيديانين «أصيب بجروح عديدة» في 22 سبتمبر عندما كان يشرف على تسليم شحنة من المساعدات الإنسانية الروسية الى بلدة في محافظة حماة.

وأضافت أن «إرهابيين قاموا بتفجير عبوة ناسفة تحت الآلية التي كان فيها الضابط الروسي».

ويعتبر فيديانين ثاني مسؤول عسكري روسي رفيع يتم الكشف عن مقتله في سورية خلال أسبوع، إذ أعلنت الوزارة عن مقتل كبير المستشارين العسكريين الروس في سورية، الفريق «فاليري أوسابوف»، جراء قصف بالهاون نفذه عناصر تنظيم داعش في محافظة دير الزور.



وتابع البيان بأن فاليري فيديانين نقل بشكل عاجل إلى مستشفى عسكري في موسكو لكن الأطباء «لم ينجحوا في انقاذه»، بدون أن يوضح يوم وفاته.