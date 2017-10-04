أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن قلقها المتزايد إزاء وضع التمويل الخاص بمساعدات الشتاء لملايين اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط، خصوصا انه من المرجح أن تحصل ربع الأسر فقط على الدعم الكافي للإعداد لمستلزمات الشتاء، في ظل نقص التمويل.

وأشار المتحدث باسم المفوضية اندريه ماهيسيتش، في مؤتمر صحافي في جنيف أمس، إلى وجود حوالي 15 مليونا من اللاجئين السوريين والعراقيين والنازحين داخليا في جميع أنحاء المنطقة، وحذر من أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص سيكونون في فئة المعرضين لمخاطر شديدة وسيكونون بحاجة الى مساعدات كبيرة وفي الوقت المناسب، وذكر أن واحدا فقط من بين كل أربعة اشخاص من هؤلاء من المرجح أن يحصل على المساعدة التي يحتاجها.

ولفت المتحدث إلى أن الخطة الاقليمية للمساعدة الشتوية والبالغة 245 مليون دولار لعامي 2017 و2018 تهدف إلى توفير الاحتياجات الشتوية للاجئين السوريين والعراقيين والمشردين داخليا في سورية والعراق، إضافة إلى اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن ومصر لم يتم تمويلها حتى الآن سوى بنسبة 26% فقط.

وقال ماهيسيتش إنه بالنسبة لكثير من اللاجئين السوريين سيكون هذا هو الشتاء السابع على التوالي في النزوح وخوض معركة البقاء السنوية في مواجهة البرد القارس والثلوج والأمطار الغزيرة في وقت يعيش هؤلاء في الخيام والملاجئ المؤقتة في مواقع مثل وادي البقاع في لبنان وفي الخيام أو المنازل المدمرة في شمال العراق وسورية.