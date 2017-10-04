قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس إن الرئيس السوري بشار الأسد ينتصر في الحرب على المعارضة السورية، وحث الولايات المتحدة على تعزيز تدخلها في الصراع في ظل النجاحات التي تحققها إيران وحزب الله اللبنانية حليفا النظام.

وقال ليبرمان في مقابلة مع موقع والا الإخباري الإسرائيلي «أرى طابورا دوليا طويلا يصطف حتى يتودد إلى الأسد ويضم دولا غربية وأخرى عربية. يريد الجميع فجأة التقرب من الأسد لا مثيل لهذا.

الجميع يصطف في الطابور لأن الأسد ينتصر». وأضاف «نتمنى أن تكون الولايات المتحدة أكثر نشاطا على الساحة السورية والشرق الأوسط بشكل عام. نواجه الروس والإيرانيين وكذلك الأتراك وحزب الله وليس هذا بالأمر الهين الذي يمكن التعامل معه بصفة يومية».

ولم يعلق ليبرمان على الخطوات التي يطلبها من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكن إسرائيل تضغط للحصول على ضمانات بعدم السماح للقوات الإيرانية ومقاتلي حزب الله بالانتشار قرب حدودها أو إقامة قواعد داخل سورية.