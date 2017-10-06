قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس ان أسوأ قتال في سورية، منذ سقوط شرق حلب في ديسمبر من العام الماضي، يستعر في عدة مناطق ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين.

وأضافت في بيان أن هناك أنباء عن أضرار لحقت بنحو عشرة مستشفيات في الأيام العشرة الأخيرة مما حرم مئات الآلاف من الحصول على الرعاية الطبية، وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء الوضع في مناطق من الرقة إلى إدلب والغوطة الشرقية.

وقالت ماريان جاسر رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية «على مدى الأسبوعين المنقضيين شهدنا زيادة مقلقة في العمليات العسكرية المرتبطة بمستويات مرتفعة من الضحايا المدنيين.. ينقل زملائي قصصا مروعة مثل عائلة تضم 13 فردا فرت من مدينة دير الزور لتفقد عشرة من أفرادها في ضربات جوية وانفجار عبوات ناسفة على الطريق».