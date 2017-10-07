اكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد امس ان دمشق تتعامل مع مسألة الاكراد السوريين على انها «مسألة داخلية»، مشددا على أن «سورية لا تقبل التقسيم».

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن المقداد القول ان «سورية تتعامل مع مسألة السوريين الاكراد على انها مسألة داخلية تتعلق بمكون من مكونات الشعب السوري».

وأوضح «ان سورية واحدة ولا تقبل التقسيم وان من يذهب بهذا المنحى يجب ان يعي مخاطر سفك الدماء في سورية او الخدمة التي يقدمها للكيان الصهيوني»، مؤكدا ان «الشعب السوري هو صاحب الحق الوحيد في تقرير مستقبله».

وفيما يتعلق بالاستفتاء على انفصال كردستان العراق عن بغداد، اكد المقداد وقوف الحكومة السورية الى جانب وحدة ارض وشعب العراق.