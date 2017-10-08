أنهت السلطات التركية بناء الجدار الحدودي مع سورية بحسب شبكة «شام» الإخبارية. ويعد ثالث أطول جدار حدودي في العالم بطول 688 كيلومترا، بعد سور الصين العظيم والجدار الفاصل بين المكسيك وأميركا والذي تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببنائه.

وتأتي خطوة تركيا في بناء الجدار في نطاق تدابير مكافحة الإرهاب، الذي يهدد أمن تركيا نتيجة الأوضاع المتأزمة في المعابر السورية.

وفيما يتعلق بسياسة استقبال اللاجئين، أوضحت الحكومة التركية في تصريحات لعدد من المسؤولين أن جميع الإجراءات الأمنية التي تقوم بها من أجل تأمين حدودها لن تؤثر في أي حال من الأحوال على سياسة «الباب المفتوح» التي اتبعتها تجاه السوريين منذ سنوات.

وقالت إدارة الإسكان التركية «طوكي» المشرفة على بناء المشروع إنه تم البدء ببناء أبراج للمراقبة بارتفاع 15 مترا، وقطر 7 أمتار وبسماكة 30 سنتيمترا، بالإضافة إلى إنشاء طريق إلى جانب الجدار لتسهيل حركة دوريات القوات الحدودية بالنظر إلى وعورة الأرض وطول الحدود.