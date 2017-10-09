اعتبر وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي امس ان تقديم المساعدات لعشرات الآلاف من السوريين العالقين في منطقة الركبان على الحدود مع الاردن «يجب ان يكون عبر الأراضي السورية»، مؤكدا انهم «مواطنون سوريون وعلى ارض سورية» وان «الظروف الميدانية الآن تسمح بإيصال المساعدات» من داخل سورية.

وقال الصفدي خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي ان «تقديم المساعدات لنازحي الركبان يجب أن يكون عبر الأراضي السورية، وبما يؤكد أنه قضية سورية، خصوصا أن الظروف الميدانية الآن تسمح بإيصال المساعدات لمخيم الركبان من داخل سورية».

وأضاف أن «قاطني الركبان هم مواطنون سوريون على أرض سورية ما يجعل التعامل مع المخيم مسؤولية سورية دولية، وليست مسؤولية أردنية، وقضية تستوجب حلا في سياق سوري وليس أردنيا».

وأوضح الصفدي ان «الأردن لن يسمح بدخول لاجئين من مخيم الركبان إلى المملكة، ولن يقبل بأي آلية للتعامل معه قد تجعل من معالجة الأوضاع فيه مسؤولية أردنية في المستقبل».