أعلن تنظيم داعش أمس دخوله ريف حماة الشرقي وسيطرته على عدة قرى وبلدات خاضعة لهيئة تحرير الشام، في هجوم وصفته الهيئة بـ «الغدر».



ودارت اشتباكات بين داعش والهيئة في قرى منها: حصرات، رسم الأحمر، سرحا، المستريحة، سرحا الشمالية، أم الغور، وادي الزروب، جب الطبقلية، أبولفة، النفيلة، مريجب الجملان، والشاكورية، وسط محاولات التنظيم التوسع في المنطقة باتجاه ريف إدلب بحسب شبكة «شام».



واستطاعت عناصر التنظيم الوصول للمناطق التي تسيطر عليها «تحرير الشام» انطلاقا من ناحية عقيربات التي تسيطر عليها قوات النظام على بعد أكثر من 8 كلم، وأطلق داعش على الحملة «غزوة أبو محمد العدناني».



من جهتها، وصفت «هيئة تحرير الشام» الهجوم بالغادر واتهمت النظام بمحاولة تشتيت قواتها بعد سيطرتها «على قرية أبو دالي بريف حماة الشمالي».

وقالت حسابات مقربة من «الهيئة» ان مقاتليها «يحاصرون مجموعات تنظيم الدولة في منطقة الرهجان بريف حماة الشمالي، وتجري مفاوضات لتسليم سلاحهم وأنفسهم».