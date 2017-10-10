اعلنت السلطات الايطالية أمس ان انيس حناشي، شقيق التونسي الذي قتل شابتين مطلع اكتوبر في مارسيليا بجنوب فرنسا، حارب في سورية وذلك بعد توقيفه في شمال البلاد. وقال كلاوديو غالزيرانو، قائد وحدة مكافحة الارهاب الدولي في الشرطة الايطالية، في مؤتمر صحافي عقده في روما، ان انيس حناشي كان «مقاتلا اجنبيا في سورية».

ويشتبه المحققون الفرنسيون في ان انيس حناشي تواطأ في قتل الشابتين في مارسيليا. وأضاف لامبيرتو جياني، مسؤول مكافحة الارهاب في ايطاليا ان «هناك فرضية لابد من التحقق منها بان انيس هو من لقن احمد ودفعه الى التطرف».

لكن هذا الشاب لا يبدي تعاونا حتى الآن، كما اوضح المسؤولون الايطاليون. وتقدمت فرنسا بطلب لتسليمه، ومن المفترض ان تكون الاجراءات سريعة.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء المزدوج في مارسيليا، لكن المحققين الفرنسيين لم يعثروا حتى الآن على دليل يمكنهم من التأكد من انتماء القاتل الى التنظيم.