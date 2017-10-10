أوقفت الشرطة التركية، ثلاثة بحارة سوريين في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد، بتهمة نقل عناصر من حزب العمال الكردستاني «بي كا كا» من سورية إلى تركيا عبر البحر.



وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية نقلا عن مصادر أمنية، بأن فرق مكافحة الإرهاب في الولاية المطلة على بحر إيجه، تلقت معلومات استخباراتية بقيام بحارة سوريين بنقل إرهابيين من مدينة اللاذقية السورية، إلى موغلا.

ونفذت فرق الأمن عملية في قضاء سيدي كمر، أوقفت خلالها ثلاثة بحارة سوريين، وإرهابيا ينتمي إلى «بي كا كا»، حيث جرت إحالتهم إلى القصر العدلي.