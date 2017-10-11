صب وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الزيت على نار التكهنات بقرب اندلاع حرب جديدة في المنطقة، ولوح بأنها ستكون «في الشمال على جبهة واحدة، سورية ولبنان معا، لا نتحدث عن حزب الله وحده، حزب الله، ونظام الأسد وعملاء نظام الأسد والجيش اللبناني أصبحوا منظومة واحدة».

وبرر ليبرمان تهديده بأن الجيش اللبناني، فقد استقلاليته، وأصبح «جزءا لا يتجزأ من منظومة حزب الله».

وجاءت تصريحات ليبرمان بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس، أمام جنود إسرائيليين، في مقر وزارة الدفاع، في مدينة تل أبيب بمناسبة ما يسمى عيد «العرش» اليهودي.

وأضاف ليبرمان، بحسب الصحيفة، «لقد فقد الجيش اللبناني استقلاليته وأصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة حزب الله».

وتابع: ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله «ان علينا الاستعداد لكل سيناريو محتمل»، معتبرا أن الحقائق الجديدة «تفرض تحديات جديدة علينا».

وأضاف: «أريد من أعدائنا في الطرف الآخر أن يفكروا مليا في أي خطوة يقومون بها ضد دولة إسرائيل، كي لا نضطر إلى استخدام كل قوتنا وكل قدراتنا».

وتابع ليبرمان: «نوجه جل جهودنا لمنع حرب جديدة، ولكن في الشرق الأوسط الجديد فإن التقديرات التي كنا نعرفها سابقا، مثل الإمكانية الضئيلة، باتت ببساطة غير ذات صلة، فكل شيء من الممكن أن يتغير بين لحظة واخرى ومن اليوم إلى الغد».

وقال «كل شيء يجب أن يستند إلى حقيقة أن علينا أن نكون مستعدين لمناورة جدية ولا توجد مناورة من دون نيران قوية».

ومضى ليبرمان يقول انه «لن تكون هناك حرب في جبهة واحدة بعد الآن، لا في الشمال ولا في الجنوب (قطاع غزة)، والحرب المقبلة ستدور في جبهتين».