أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة حربية روسية من طراز سوخوي-24 تحطمت أمس الأول عند إقلاعها من القاعدة الجوية الروسية في حميميم في اللاذقية، ما ادى الى مقتل طاقمها، كما نقلت وكالات الانباء الروسية عن متحدث باسم وزارة الدفاع في موسكو.

وقالت الوزارة في بيان «خرجت القاذفة سو-24 عن المدرج خلال إقلاعها من مطار حميميم، ووقع الحادث بينما كانت تزيد سرعتها لتقلع». واضافت ان «طاقم الطائرة لم يكن لديه الوقت ليقذف بنفسه منها وقتل».



ولم يوضح المتحدث العسكري عدد الاشخاص الذين قتلوا، لكن طاقم قاذفة سو-24 غالبا ما يضم شخصين.



واضاف المتحدث «بحسب تقرير من مكان الحادث، فإن السبب يمكن ان يكون مشكلة فنية».



وقالت وزارة الدفاع ان القوات الروسية تنفذ حاليا 150 غارة يوميا في شرق سورية، مستهدفة محافظة دير الزور.