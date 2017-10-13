أظهر استفتاء أجراه المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام تأييد أكثر من 75% من الروس العملية العسكرية التي تشنها في سورية لدعم النظام السوري.



ونقلت روسيا اليوم عن المركز أن 75% «ممن شملهم الاستطلاع شددوا على ضرورة استمرار روسيا في تقديم المساعدات الإنسانية لسورية، فيما ركز 45% ممن استطلعت آراؤهم على أهمية استمرار تقديم الدعم العسكري والديبلوماسي لدمشق».



أما معارضو الاستمرار في دعم النظام بعد انتهاء الحرب فيها فقد بلغت نسبتهم 19% من مجمل المشمولين بالاستطلاع.



وعلى صعيد أداء القوات الجوية الفضائية الروسية في سورية والنتائج التي حققتها العملية الروسية هناك، اعتبر 78% من الروس أن العملية قد أحرزت أهدافها الرئيسية في سورية، فيما شدد 54% منهم على ضرورة مواصلة العملية الروسية حتى النصر النهائي.