ذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن سالي جونز، وهي بريطانية جندها تنظيم داعش من خلال الإنترنت، لقيت مصرعها في سورية مع ابنها البالغ من العمر 12 عاما خلال هجوم بطائرة أميركية دون طيار.

وتنحدر جونز من جنوب انجلترا، وكانت مغنية قبل اعتناقها الإسلام. وأطلقت عليها الصحافة البريطانية لقب «الأرملة البيضاء» بعد مقتل زوجها جنيد حسين الذي كان ينتمي للتنظيم أيضا وذلك في هجوم بطائرة دون طيار عام 2015.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر بالمخابرات البريطانية أطلعه نظراؤه الأميركيون على مجريات الأحداث إن جونز وابنها قتلا في يونيو بالقرب من حدود سورية مع العراق أثناء محاولتها الهرب من معقل داعش في الرقة.