قضت محكمة تركية مساء أمس الأول، بإطلاق سراح قائد مقاتلة تابعة للنظام السوري، سقطت جنوبي ولاية هطاي التركية الحدودية، في مارس الماضي، مع استمرار محاكمته. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر قضائية «ان القرار اتخذته محكمة الجنايات الثالثة في هطاي». وفي 4 مارس الماضي، قبضت السلطات التركية على قائد المقاتلة التابعة للنظام السوري، الذي قفز منها قبل أن تتحطم بريف قضاء أنطاكيا في هطاي.

وفي إفادته للجهات المختصة، قال محمد صوفان، إنه أقلع بطائرته من محافظة اللاذقية السورية لقصف مواقع المعارضة في محافظة إدلب. واستطرد موضحا ان طائرته أصيبت في تلك الأثناء لتسقط في الأراضي التركية، ليتم اعتقاله من قبل السلطات المحلية بالولاية. ويواجه صوفان البالغ من العمر 54 عاما، تهما بانتهاك حدود تركيا، والقيام بأعمال تجسس.