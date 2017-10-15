توفي في العاصمة السورية أمس، العميد وليد أباظة أحد أبرز رجال المخابرات في النظام السوري، إثر مرض عضال.

ويعتبر أباظة أحد رجالات الرئيس السابق حافظ الأسد، وخاصة في أحداث مدينة حماة في ثمانينيات القرن الماضي، إذ كان يرأس فرع الأمن السياسي في حماة بين عامي 1978 حتى بداية التسعينيات.

وانتقل بعدها إلى العاصمة دمشق ليتسلم عدة مناصب، منها نائب مدير شعبة الأمن السياسي، وأمين فرع حزب «البعث العربي الاشتراكي» الحاكم، في محافظة القنيطرة.

ويبلغ من العمر 68 عاما وزوجته عضو مجلس الشعب، جانسيت قازان، وقتل ولده أنزور أباظة في 2012 في معارك ضد فصائل المعارضة في وادي بردى بريف دمشق، بحسب ناشطين.

كما يشغل ابنه خالد حاليا منصب أمين فرع حزب البعث في القنيطرة، إضافة إلى قائد «الدفاع الوطني».