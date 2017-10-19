قتل العميد في «الحرس الجمهوري» وقائد عمليات دير الزور، عصام زهر الدين، بانفجار لغم في مدينة دير الزور، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

وأعلنت قناة الميادين اللبنانية الممولة من إيران أمس، مقتل زهر الدين بانفجار لغم أرضي مع مجموعته في حي حويجة صكر بدير الزور. وهو ما أكدته ايضا صحيفة الوطن السورية المقربة من النظام.

وينحدر العميد زهر الدين من محافظة السويداء، وكان قائدا للواء 105 في الحرس الجمهوري، عين قائدا لعمليات النظام في حلب بدلا من العميد محمد خضور، ثم عين قائدا لفرع المخابرات العسكرية في المنطقة الشرقية خلفا للواء جامع جامع.

ويذكر أن مواقع للتواصل الاجتماعي تداولت تصريحات للعميد عصام زهر الدين الشهر الماضي، هدد فيه بمحاسبة اللاجئين الفارين من المعارك في حال قرروا العودة إلى سورية.

وخلال لقاء تلفزيوني مع قناة «سورية الإخبارية» بعد سيطرة النظام على مطار دير الزور العسكري، قال زهر الدين: «أرجوك لا تعد، لأن إذا الدولة سامحتك، نحن عهدا لن نسامحك، نصيحة من هل الذقن لا حدا يرجع منكن».