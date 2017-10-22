قالت السفارة الأميركية لدى العاصمة التركية أنقرة، في تعليقها على رفع صور «عبدالله أوجلان» زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني«بي كا كا» إنه «شخصية غير جديرة بالاحترام»، وذلك في رد غير مباشر على الانتقادات والاستفسارات التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول رفع الميليشيات الكردية التي تسيطر على قوات سوريا الديموقراطية «قسد» صورته في الرقة بعد انتزاعها من داعش.

وأشارت السفارة في بيان أمس إلى أن الموقف الأميركي واضح بشأن اعتبار تحرير الرقة مكسبا لجميع السوريين.

وأضافت: «ينبغي تجنب الأعمال التي قد تزيد من التوتر أو التي يمكن اعتبارها عدوانية».

وأكدت أن الإدارة الأميركية تعمل مع أنقرة عن كثب في مواجهة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتابعت: «بي كا كا مدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأوجلان مسجون في تركيا بسبب الأنشطة الإرهابية المرتبطة بالمنظمة، وهو شخصية غير جديرة بالاحترام».