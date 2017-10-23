بعد يومين من تعيينه خليفة للعميد عصام زهر الدين قائد قوات النظام في دير الزور، قتل العقيد وائل زيزفون في نفس المكان في بلدة «حويجة الصكر» التابعة لمحافظة دير الزور.

ونعت صفحات موالية للنظام العقيد القتيل، ولم تكشف الطريقة التي قتل فيها، إلا أنها اكتفت بالقول إنه كان عين مكان عصام زهر الدين، بحسب ما رصد موقع «العربية.نت».

وقالت صفحة «شبكة الإعلام الحربي» الفيسبوكية الموالية، إن «العميد (شرف) وائل زيزفون قتل بعد يومين فقط على تعيينه مكان اللواء عصام زهر الدين».

وتناقلت الخبر عشرات الصفحات والمواقع التابعة للنظام، ومنها صفحات ومواقع تابعة لمسؤولين سابقين، أكدت هي الأخرى أن زيزفون كان عين بديلا من عصام زهر الدين.

وينحدر العقيد زيزفون من مدينة «دمسرخو» التابعة لمحافظة اللاذقية السورية.