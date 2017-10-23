توفي طفلان خلال 48 ساعة في غوطة دمشق الشرقية جراء سوء التغذية الناجم عن اشتداد الحصار الذي يفرضه النظام على المنطقة.

وأفاد د. يحيى أبو يحيى مسؤول القسم الطبي، في المؤسسة السورية للتنمية للأناضول، بأن الطفلة «سحر» كانت تعاني من نقص تغذية وهي في رحم أمها، كون الأم تعاني اصلا من سوء التغذية.

وأوضح أبو يحيى أن معاناة الطفلة من سوء التغذية، استمرت شهرا، حتى لاقت حتفها قبل يومين، وسط عجز المراكز الطبية عن انقاذها بسبب ضعف الإمكانات. وبحسب تقرير لمركز الغوطة الإعلامي توفي طفل آخر يدعى «عبيدة» وعمره شهر جراء سوء التغذية.

وأشار المركز في تقريره إلى أن سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة كبيرة وخاصة عند حديثي الولادة جراء الحصار الخانق على غوطة دمشق الشرقية.