قال مدير الدائرة الإعلامية بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد رمضان ان الائتلاف طالب الأمم المتحدة بإلقاء المساعدات جوا إلى غوطة دمشق الشرقية، جراء اشتداد حصار النظام عليها.

وأضاف رمضان، في تصريح هاتفي لـ «الاناضول»، أن غوطة دمشق الشرقية باتت منطقة «منكوبة» ينطبق عليها التعريف الدولي لـ «مناطق الكوارث».

وأوضح أن «الائتلاف أجرى تحركات سياسية وقانونية لفك الحصار عن الغوطة الشرقية، باعتبار أن هذا الحصار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي 2254، القاضي، في أحد بنوده، بإدخال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها».

وأشار رمضان إلى أن الائتلاف طرح مسألة الحصار على ممثلي 17 دولة من مجموعة أصدقاء سورية، ممن التقاهم قبل يومين في إسطنبول.

ولفت إلى أن الائتلاف يعتبر الحصار وتبعات الحصار من «جرائم الحرب»، ولذلك رفع مذكرة قانونية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية القانونية بهذا الخصوص.

وشدد على أن مسؤولية الحصار «لا يتحملها النظام السوري وحده، وإنما روسيا أيضا، لأنها توفر للنظام غطاء لحمايته من التبعات القانونية في مجلس الأمن والمحاكم الدولية». واول من امس، أصدر الائتلاف السوري المعارض بيانا طالب فيه بإنهاء فوري لحصار الغوطة الذي بدأ منذ 4 سنوات.

وجاء في البيان أن «أكثر من 350 ألف مدني يعيشون صراعا مع الجوع والمرض، وغياب الخدمات على مدار الساعة».