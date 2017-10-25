تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ترشيح مغنية الأوبرا السورية رشا رزق، لنيل جائزة «غرامي» الموسيقية العالمية، والتي ترعاها الأكاديمية الوطنية لتسجيل العلوم والفنون في الولايات المتحدة.



وقال موقع عنب بلدي ان رزق التي ارتبط صوتها بطفولة السوريين، نشرت منشورا عبر صفحتها الشخصية في «فيسبوك»، قالت فيه إنها ترشحت لنيل الجائزة العالمية ضمن فئتين هما، أفضل فنان جديد وأفضل ألبوم موسيقي عالمي.



وكانت المغنية الاوبرالية، بدأت مسيرتها الفنية في سن التاسعة بأدائها أغنيات برامج الأطفال الشهيرة لدى السوريين والعرب ومنها ريمي، المقاتل النبيل، المحقق كونان، دروب ريمي، القناص، أنا وأخي، بوكيمون وغيرها، ومازلت تنفذ شارات مسلسلات الاطفال لصالح بعض القنوات العربية المتخصصة.



وأصدرت المغنية السورية ثلاثة ألبومات موسيقية كان آخرها في مارس 2017 بعنوان «ملاك»، وهو الألبوم الذي ينافس حاليا في جوائز «غرامي».



ويتطرق ألبوم «ملاك» في أغانيه لمواضيع تتعلق بالواقع السوري، وأكثرها شهرة أغنية «سكروا الشبابيك» التي هاجمت فيها رشا السوريين «الرماديين»، الذين فضلوا الصمت.



فيما تهدي رشا أغنية «ملاك» للأطفال السوريين الذين قتلوا خلال الصراعات الدائرة في سورية.