أخفق مجلس الأمن الدولي في تجديد تفويض مهمة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، بسبب اصطدامه بالڤيتو الروسي.



وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا خلال الجلسة ان بلاده تنتظر تقرير لجنة التحقيق مطالبا بمناقشته والنظر بمضمونه قبل التصويت على تمديد عمل اللجنة.



وأضاف ان «روسيا لن توافق على مشروع القرار» داعيا الى تجنب انقسام مجلس الأمن.



من جهتها، أعربت الولايات المتحدة الأميركية صاحبة مشروع القرار، عن أسفها لاستخدام روسيا الڤيتو لتمديد آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي في سورية.



وصوت بالموافقة 11 عضوا فيما اعترضت بوليڤيا، وامتنعت كل من الصين وكازاخستان عن التصويت.



وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق أمس ايضا، الاقتراح الروسي بتأجيل الجلسة المعنية بتمديد آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية الى السابع من نوفمبر المقبل.