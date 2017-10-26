كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي ادرعي من قال انه قائد عناصر حزب الله في جنوب سورية والجولان.

ونشر المتحدث، على حسابه على تويتر وفيسبوك صورة لمن وصفه بـ «القائم بأعمال إيران» في تلك المنطقة، وقال إنه «يدعى منير علي نعيم شعيتو، الملقب بالحاج هاشم متزوج من هناء وله 4 أولاد». وأضاف انه «شغل مناصب ميدانية متنوعة في حزب الله في سورية ولبنان».

وتابع أدرعي: «مصلحة لبنان لا تدخل في حسابات حزب الله، الأمر كان واضحا على مدى عقود، وأصبح حقيقة في حرب سورية، ليصبح مؤكدا بإدارة الحرب هناك لاسيما في الجنوب».

وتأتي خطوة المتحدث الإسرائيلي بعد عدة تصريحات إسرائيلية شددت فيها على أن المعركة القادمة إذا وقعت فلن تستثني سورية أو لبنان، بل ستشمل الجبهة الشمالية كلها على حد قول وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.