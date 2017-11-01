«هل هذه» ووترغيت «ترامب؟»

تساؤل لبعض الصحافيين الأميركيين بعدما تبين أن اثنين من كبار لاعبيه السابقين في فريقه متورطان في علاقات مشبوهة مع الكرملين، وفي تلاعبات مالية أيضا. ويذكر أن «ووترغيت»، التي كان بطلها الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، كانت أكبر فضيحة سياسية في التاريخ الأميركي عام 1972.