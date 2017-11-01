وجهت روسيا أمس الدعوة لثلاثة وثلاثين جماعة وحزبا سياسيا سوريا لحضور ما وصفته «بالمؤتمر السوري للحوار الوطني» الذي كان يسمى مؤتمر الشعوب السورية، وأعلنت تنظيمه في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 نوفمبر الجاري.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة المدعوين على موقعها الإلكتروني.

وعبر مسؤولون روس عن أملهم في أن يدرس المؤتمر ملامح دستور جديد لسورية وأن يبحث الإصلاحات السياسية المحتملة.

ومن جهته، اعلن السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أمس، ان النظام مستعد للمشاركة في المؤتمر.

وأضاف الجعفري خلال مؤتمر صحافي في استانا عاصمة كازاخستان أن المؤتمر يأتي نتيجة للحوار مع حلفاء سورية الروس وللانتصارات الميدانية.

في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مسؤول كردي كبير قوله أمس بأن روسيا دعت الإدارة الذاتية التي يقودها الانفصاليون الأكراد في شمال سورية لحضور مؤتمرها المقترح الذي يضم السوريين من مختلف الطوائف والأعراق.

وقال بدران جيا كورد، المستشار في الإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سورية: «ندرس الموضوع وإلى الآن الموقف إيجابي».

وأضاف أنهم تلقوا الدعوة خلال اجتماعات مع مسؤولين روس في شمال سورية الشهر الماضي وأنهم يؤيدون الفكرة إذ تأتي كمسعى للتوصل الى نهاية سياسية للصراع.

وطوال الحرب كانت الأطراف الكردية السورية الرئيسية تستبعد من محادثات السلام بناء على طلب من تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية السورية تهديدا أمنيا لحدودها.

قائمة الجهات المدعوة إلى مؤتمر سوتشي

فيما يلي قائمة الجماعات والأحزاب التي دعتها روسيا الى مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بحسب ما نشرته وزارة الخارجية:

1- «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» (القاهرة)

2- هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي (دمشق)

3- حزب الشعب (دمشق)

4- حزب الإرادة الشعبية (دمشق)

5- حزب الشباب الوطني السوري للعدالة والتنمية (دمشق)

6- حزب التضامن (دمشق)

7- حزب المؤتمر الوطني من أجل سورية علمانية (دمشق)

8- التيار البديل من أجل سورية (دمشق)

9- اللجنة العليا للمفاوضات (الرياض)

10- تيار «قمح» (باريس وجنيڤ)

11- حزب الجبهة الجنوبية (جنيڤ)

12- حزب المجلس الوطني السوري (اسطنبول)

13- الائتلاف الوطني للقوى الثورة والمعارضة (اسطنبول)

14- حزب الاتحاد الديموقراطي (القامشلي)

15- حزب الاتحاد الديموقراطي (كوباني عين العرب)

16- حزب الاتحاد السوري (القامشلي)

17- المجلس الوطني الكردي (القامشلي)

18- حركة «معا» من أجل سورية حرة وديموقراطية (جنيڤ ومدريد)

19- تيار بناء الدولة السورية (جنيڤ)

20- حزب الشعب الديموقراطي السوري (دمشق)

21- حزب سورية الوطن (دمشق)

22- حزب المؤتمر الوطني (دمشق)

23- حزب البعث العربي الاشتراكي «البعث أو الطريق الثالث لسورية» (دمشق)

24- الحزب الاشتراكي الديموقراطي (دمشق)

25- ائتلاف قوى التغيير السلمي (دمشق)

26- حزب الشباب الوطني السوري (دمشق)

27- مجلس الحكماء (دمشق)

28- التجمع الوطني الديموقراطي السوري

29- الحزب السوري القومي الاجتماعي (دمشق)

30- جمعية يسار الوسط الديموقراطي من الآشوريين «حزب متاكاس» (دمشق)

31- حزب الاتحاد العربي الديموقراطي (دمشق)

32- حزب الاتحاد الاشتراكي العربي (دمشق)

33- حزب الوحدويين الاشتراكيين (دمشق)