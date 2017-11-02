نقل موقع «عمون» الأردني معلومات تكشف عن زيارة قريبة سيقوم بها مسؤول رفيع الى دمشق، قبل أن يقوم بحذف الخبر عن صفحته الالكترونية.

ونسب الموقع لرئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة، قوله إنه سيلتقي خلال الأيام المقبلة الرئيس بشار الأسد في دمشق.

وأكد الطراونة أن الزيارة لن تكون بصفة رسمية، إلا أنها ستحمل رسالة من الملك عبدالله الثاني للأسد.

وسيدور النقاش حول أبرز القضايا والمستجدات، وتطورات الأحداث في سورية والجهود المبذولة لحل أزمتها، اضافة الى مناقشة أوجه التعاون المشترك بينهما في المستقبل القريب، حسب ما نقله موقع عمون الاردني عن الطراونة.

جدير ذكره أن موقع عمون قام بحذف التقرير بعد نشره بفترة، ولم يعد موجودا على موقعه أو على مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة به، دون معرفة سبب حذفه، وما مدى مصداقية التقرير بحسب شبكة «شام» الاخبارية.