أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل ستعمل كل ما بوسعها لوقف التهديدات والنشاطات الإيرانية في المنطقة.

وقال نتنياهو في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان ايران تسعى لملء الفراغ الذي سيتركه تنظيم «داعش» بعد هزيمته في المنطقة وخاصة في سورية.

واعتبر ان ايران تسعى الى «استنساخ» لبنان جديد في سورية من خلال دعمها المستمر لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، مضيفا ان ايران ستعمل في المستقبل على نقل قوات نظامية دائمة الى هناك ومن ضمنها قوات جوية و«ميليشيات متطرفة» إضافة الى قطع بحرية وغواصات الى البحر المتوسط.

وشدد نتنياهو على ان اسرائيل لن تسمح بمثل هذه التطورات التي تهدد أمنها على حدودها البرية والبحرية، مضيفا ان «سياسته تهدف الى وقف هذه التهديدات في مهدها».

وأكد نتنياهو ان «الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلى عكس سابقه باراك اوباما يؤيد نظرة اسرائيل الى إيران على انها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل»، معتبرا ان هناك اجماعا على ان ايران تخطط لبسط نفوذها وسلطتها على اكبر مساحة ممكنة من الشرق الأوسط.