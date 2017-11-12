بدأت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس اجتماعاتها بهدف التحضير لمؤتمر الرياض المقبل إضافة إلى الجولة المقبلة من المباحثات السورية في جنيڤ.



وقال المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان، إن أعمال الدورة العادية الـ 36 لاجتماعات الهيئة في إسطنبول ستركز على الاستعداد لانعقاد مؤتمر «الرياض 2» للمعارضة السورية يومي 22 و23 الجاري بجانب التحضيرات لجولة المفاوضات الثامنة في جنيڤ في 28 من الشهر نفسه.



واعتبر عضو الهيئة السياسية د.محمد دندل في البيان أن «مؤتمر الرياض الثاني سيساعد المعارضة على التجهز أكثر لجولة جنيڤ المقبلة وإنهاء ذريعة عدم توحد المعارضة التي يشيعها نظام الأسد وحلفاؤه».



وأشار البيان إلى أن الاجتماعات التي تستمر يومين ستتطرق كذلك إلى الملفات الداخلية من حيث الوضع الميداني للغوطة والرقة ودير الزور، ومن حيث توجه الائتلاف للداخل من خلال التواصل المباشر مع المجالس المحلية والمؤسسات المدنية ومن خلال الحكومة المؤقتة.



ومن المقرر ان يستعرض رئيس الائتلاف رياض سيف والهيئة السياسية نتائج زيارات الائتلاف الأخيرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا ومناقشة ملف المناطق المحررة وأداء الحكومة المؤقتة ومتابعة تسلم الحكومة للمعابر الحدودية وجهود إنشاء الجيش الوطني الحر.