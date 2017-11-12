قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة استطلاع سورية من دون طيار فوق مرتفعات الجولان.



وسقطت الطائرة بصاروخ باتريوت فوق المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان التي تفصل بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب 1973.



وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف في تصريحات نقلتها «رويترز» أن الطائرة روسية الصنع لكنه لم يقدم دليلا. وصرح مصدر عسكري لاحقا بأنه من غير الواضح إن كانت روسية الصنع أو لا.



وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس لرويترز «كانت طائرة استطلاع دون طيار ولم تكن طائرة هجومية.

ونتحرى ما إذا كانت هناك أي صلة بإيران وحزب الله».



من جهته، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هذه الواقعة «بالخطيرة»، محذرا من أن إسرائيل سترد على أي استفزاز.



وتابع في بيان «إننا نحمل النظام السوري المسؤولية عن أي إطلاق نار أو انتهاك للسيادة ونطالبه بكبح كل الأطراف التي تنشط على أراضيه».



وقال ليبرمان «لن نسمح للمحور الشيعي بأن يجعل من سورية قاعدة له على خط المواجهة».