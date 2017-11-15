دعت فرنسا روسيا حليفة النظام السوري إلى «وقف الهجمات غير المقبولة» في سورية، بعد مقتل أكثر من ستين شخصا غالبيتهم الساحقة من المدنيين في غارات جوية استهدفت سوقا في بلدة الأتارب في شمال البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس روماتيه إسبانييه: «ندعو حلفاء نظام دمشق إلى بذل كل ما بوسعهم لوقف هذه الهجمات غير المقبولة والتوصل إلى وقف نهائي للأعمال الحربية».

ونفذت طائرات حربية 3 غارات على سوق شعبي في بلدة الأتارب التي تسيطر عليها فصائل معارضة، أوقعت 61 قتيلا غالبيتهم الساحقة من المدنيين، وفق آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، من غير أن يتمكن من تحديد ما إذا كانت الطائرات سورية أم روسية.

من جهة أخرى، دعت باريس مجددا إلى «نقل المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وكاملة من غير شروط ولا قيود» إلى مناطق الفصائل المعارضة التي تحتاج إليها، معتبرة ان المساعدات التي سلمت مؤخرا «غير كافية بصورة واضحة».