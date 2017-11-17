بعد فشلها في تحديد موعد لـ «مؤتمر الشعوب السورية» الذي سبق ان اعلنت استضافته، اعلنت موسكو أمس انها ستستضيف اجتماعا ثلاثيا يضم الدول الثلاث الضامنة لاتفاقات خفض التصعيد وهي روسيا وايران وتركيا. وقال الكرملين ان الاجتماع الذي يضم مسؤولين من إيران وتركيا اضافة الى روسيا سيقام في سوتشي يوم 22 الجاري.

يأتي ذلك تأكيدا لاعلان الرئاسة التركية ان قمة تجمع قادة من روسيا وتركيا وايران ستعقد الأربعاء المقبل حول الازمة السورية.

ونقلت قناة «سي ان ان» الناطقة بالتركية عن المصادر القول ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان والايراني حسن روحاني سيلتقون بمدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود لبحث آخر تطورات الأزمة. وذلك ما أكدته ايضا وكالة انباء «الاناضول» الرسمية التركية.

وقالت «الاناضول» انه وإلى جانب الرئيسين رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، من المنتظر أن يشارك في القمة أيضا الرئيس الإيراني حسن روحاني.